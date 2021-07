L'ufficializzazione delle nuove misure varate dal governo Draghi per far fronte alla pandemia, Green pass in testa, hanno prodotto in poche ore un marcato aumento delle prenotazioni dei vaccini . E' il cosiddetto effetto Green pass: in Francia nei primi tre giorni dopo l'analogo annuncio fatto dal presidente Macron si erano registrati per la prima dose oltre 3 milioni di francesi.

Veniamo ai dati a nostra disposizione: in Lombardia la media settimanale di 11.481 prenotazioni giornaliere registrata il 13 luglio è passata alle quasi 20 mila degli ultimi sette giorni, con il picco da quasi 30mila registrato mercoledì. Prenotazioni quasi raddoppiate a Bergamo. A Piacenza in due giorni sono aumentate da 350 a 1.000 al giorno.

In Friuli Venezia Giulia tornano a crescere decisamente le prenotazioni del vaccino anti-Covid: seimila in poche ore. Effetto green pass anche in Liguria con più di 5.500 prenotazioni nelle due ore successive all'ufficializzazione dell'uso esteso del green pass. "È il segnale che sempre più italiani stanno scegliendo la migliore strada percorribile - ha detto il presidente della Regione Toti - e la scelta di usare il green pass è stato, senza dubbio, un incentivo. Le prenotazioni registrate nelle ore successive alle parole di Draghi - ha spiegato - credo dimostrino che c’è un’Italia che ragiona, che ha voglia di normalità e non ha voglia di tornare a chiudersi in casa a causa di decisioni sconsiderate o di libertà tutte supposte, perché la libertà delle persone è quella di poter girare in sicurezza non di poter stare chiuse in casa".

Nella serata di mercoledì nel Lazio è andato offline il sito regionale per le prenotazioni: l'alto numero di richieste ha mandato in tilt il sistema di prenotazione.

In Toscana non si registra una corsa alla prenotazione del vaccino anti Covid all'indomani del via libera del Consiglio dei ministri al decreto che introduce l'uso del green pass per l'accesso ad alcuni servizi ed eventi, ma le prenotazioni sul portale regionale della Toscana nel corso di questa settimana sono aumentate rispetto alla precedente. "Dalla calma piatta registrata alla riapertura del portale il 10 luglio, siamo passati da lunedì 19 luglio ad un aumento delle prenotazioni - spiega Andrea Belardinelli, responsabile Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana -: questa settimana abbiamo registrato 40mila prenotazioni in più rispetto alla scorsa.