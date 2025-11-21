Editoria, nuovi direttori a "Il Messaggero" e a "Il Mattino"

''Nato a Napoli nel 1959, Di Vincenzo ha svolto la sua carriera all'interno dell'agenzia Ansa dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a Napoli, Roma e Milano. Dallo scorso 27 maggio Di Vincenzo ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore del quotidiano. L'Editore rivolge a Vincenzo Di Vincenzo i migliori auguri di buon lavoro e ringrazia il direttore uscente Roberto Napoletano''. E' quanto si legge nella nota di Caltagirone Editore.