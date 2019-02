Edilizia, sciopero generale il 15 marzo: rilanciare le grandi opere

Il 15 marzo sono stati proclamati uno sciopero di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori dei settori dell'edilizia. "Per rilanciare il Paese serve una politica industriale in grado di rilanciare l'intera filiera", affermano Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil in una nota congiunta. I sindacati hanno inoltre chiesto di sbloccare le grandi opere da Nord a Sud: "Il governo si confronti con noi e riapra i cantieri", hanno detto.