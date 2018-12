E' morto "Nonno Mariano": il 91enne sfrattato dalla sua casa di Palermo dalla nipote

"Nonno Mariano" è morto lontano dalla sua casa per cui aveva combattuto per anni. La sua storia era stata raccontata dalle Iene. L'anziano si è spento a 91 anni dopo essere stato sfrattato dalla nipote dalla sua abitazione a Partanna-Mondello, in provincia di Palermo. La sua vicenda aveva commosso tutta Italia e per aiutarlo era partito un tam tam social. Tanto che dopo lo sfratto il 91enne è stato ospitato, insieme alle figlie, da una famiglia palermitana che aveva preso a cuore la sua sorte. Ed è qui che si è spento nel pomeriggio di sabato 1 dicembre.