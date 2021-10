E' morto Massimo Wilhelm, padre del nostro collega Paolo: le condoglianze della redazione

Si è spento a 75 anni, a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, Massimo Wilhelm, padre del nostro collega di Radio Mediaset, Paolo Wilhelm. Cronista sportivo, in particolare di calcio, ha lavorato per diversi anni a Radio SuperLecco e TSL. La notizia della scomparsa è stata data dai figli Paolo ed Antonella. Al loro dolore per la scomparsa del padre partecipa tutta la redazione di Tgcom24 e il direttore Paolo Liguori. La consorte Floreana è deceduta già qualche anno fa. Il rito funebre sarà celebrato venerdì 8 ottobre, con inizio alle ore 11, partendo dalla camera mortuaria dell’Hospice di Foglizzo per la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore in Torrazza Piemonte.