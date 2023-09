E' morto il giornalista Pietro Bellantoni

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona di grande intelligenza, umiltà e rispetto. "Ciao compare" - era l'esclamazione che Pietro usava durante le telefonate, ma era anche un modo per dimostrare il suo affetto, che io ricambiavo con lo stesso rispetto", ha scritto di lui il collega de Il Giornale Domenico Ferrara. Dopo una parentesi in politica, Pietro è tornato a scrivere per ilGiornale, occupandosi principalmente di politica e cronaca. Successivamente ha cominciato a lavorare per la Rai, ma non si sapeva che fosse malato.

La scomparsa di Pietro Bellantoni lascia un vuoto indelebile. Ma la sua esperienza come giornalista e la sua umanità resteranno sempre un esempio per chi lo ha conosciuto. Anche la redazione di Tgcom24 si stringe attorno alla famiglia e degli amici di Pietro.