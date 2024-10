Bari, due sorelle partoriscono lo stesso giorno nello stesso ospedale

Lunedì 7 ottobre 2024. Una data indimenticabile per Angela e Grazia Casamassima, le due sorelle che hanno dato vita ai loro bimbi, nell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Una femminuccia per la prima. Un maschietto per la seconda. Una giornata memorabile anche per il personale ospedaliero: "Mai successa una cosa del genere".