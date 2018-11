Droga, 22 arresti nel Bresciano: anche presidente squadra di serie D

I carabinieri hanno arrestato sgominato un'organizzazione di trafficanti di droga albanesi e italiani. Ventidue le persone finite in carcere: tra queste anche Gezim Sallaku, presidente del Darfo calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D. In casa sua i militari hanno sequestrato tre pistole detenute illegalmente con le relative munizioni, nascoste in un'intercapedine del garage della sua villa che si affaccia sul lago d'Iseo.