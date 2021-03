Draghi: "Scuola punto di contagio limitato solo con altre restrizioni"

Ansa

La scuola "è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Palazzo Chigi. "Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l'attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio", ha aggiunto Draghi, confermando poi di voler riaprire alle lezioni in presenza fino alla prima media.