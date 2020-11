Dpcm, Regioni a governo: forti perplessità sulle zone rosse

"Le Regioni rilevano come la seconda ondata della pandemia stia colpendo in maniera generale tutto il territorio nazionale e ribadiscono la richiesta di univoche misure nazionali ed, in via integrativa, provvedimenti più restrittivi di livello locale". E' quanto si legge in una lettera scritta dal presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al governo. Inoltre, "destano forti perplessità" le disposizioni che istituiscono le zone rosse.