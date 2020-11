Dpcm, Cirio: "Se lockdown niente tasse fino a tutto il 2021"

LaPresse

"Se si chiedono ulteriori sacrifici al mondo delle imprese pretendiamo che siano condizionati all'attuazione di queste misure immediate da parte del governo". Lo ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, nel corso dell'incontro delle Regioni con il governo sul nuovo Dpcm. "Chiedo l'esenzione totale dalle tasse per quanto ancora da pagare nel 2020 e per tutto il 2021 per le attività interessate dal nuovo decreto", ha aggiunto.