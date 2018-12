La donna aveva appena lasciato la struttura quando è stata assalita dal 50enne armato di cacciavite che voleva vendicare così la morte della madre, deceduta per un tumore. "Ho sentito gridare aiuto, ho visto che l'uomo aveva un cacciavite, mi sono mosso subito. Lui stava già scappando, ma l'ho fermato e con uno sgambetto l'ho fatto cadere a terra, così l'ho fermato prima dell'arrivo della polizia", racconta Mustafa che da anni ha una bancarella proprio davanti all'ospedale. La donna è stata ricoverata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. "Sono salito a trovarla, lei mi ha detto: 'mi hai salvato la vita', ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme", conclude l'uomo.