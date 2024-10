Donna uccisa in provincia di Parma, fermato il marito

Il marito della donna trovata morta giovedì a Medesano, in provincia di Parma, è stato fermato a Orbetello e interrogato dagli investigatori. La vittima, Marina Cavalieri, 62 anni, era un'infermiera in pensione. Il marito, 65 anni, Giovanni Vascelli, è stato rintracciato dai carabinieri. La casa della coppia è stata perquisita ed è stata trovata una carabina di piccolo calibro, regolarmente denunciata. Non si esclude che si tratti dall'arma utilizzata per commettere l'omicidio. La donna era stata ritrovata senza vita nella sua abitazione da un nipote, mentre del marito si erano perse le tracce.