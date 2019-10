Donna uccisa nel Comasco, confessa il compagno della figlia

Una donna, Celestina Castiglia, è stata uccisa a coltellate in un'abitazione di Cantù, nel Comasco. L'omicidio è avvenuto durante un violento litigio familiare tra la vittima e il compagno della figlia, che ha confessato ai carabinieri l'omicidio dopo essersi costituito. Inutile l'intervento dell'eliambulanza: per la vittima, 79 anni, non c'è stato nulla da fare.

Il delitto e' avvenuto sul retro della palazzina in cui vivevano la vittima e, in un appartamento separato, la figlia con il compagno e il figlio di lei, avuto da una precedente relazione. Già in passato carabinieri e polizia locale erano intervenuti su segnalazione dei vicini per i litigi tra l'anziana e il convivente della figlia.