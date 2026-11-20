L'uomo è stato portato in carcere in attesa dell'interrogatorio del gip di Bari che ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è stato emesso al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari e condotta dalla Polizia attraverso una rilettura critica degli elementi già acquisiti nel corso delle indagini originarie, permettendo una successiva rivalutazione del materiale probatorio presente nel fascicolo processuale.