L'ex fidanzato di Maria Rita Valerio, trovata morta nelle campagne di Capurso (Bari) il 20 dicembre del 2003 è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia con l'accusa di aver ucciso la donna, ai tempi 25enne. Il cadavere della ragazza, nota in quegli anni come attrice di una sit-com barese, fu ritrovato riverso nel fango, a distanza di tre giorni dal suo allontanamento da casa. Secondo quanto accertato, la giovane fu colpita 12 volte alla testa con un bastone.
Morta nel Barese: svolta dopo 23 anni
L'uomo è stato portato in carcere in attesa dell'interrogatorio del gip di Bari che ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è stato emesso al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari e condotta dalla Polizia attraverso una rilettura critica degli elementi già acquisiti nel corso delle indagini originarie, permettendo una successiva rivalutazione del materiale probatorio presente nel fascicolo processuale.
Nuovi spunti dalle intercettazioni
In particolare, la nuova attività ha consentito di valorizzare elementi già disponibili, con le novità emerse attraverso intercettazioni, che hanno fornito nuovi spunti. Le nuove indagini si sono inoltre avvalse dei risultati ottenuti nei laboratori della direzione della polizia scientifica e del Ris dei carabinieri di Roma.