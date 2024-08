Donna trovata morta in casa a Siena, arrestato il compagno: "Ha negato la volontarietà, colpo partito accidentalmente"

E' stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco il compagno di Ana Manyoma Casanova, colombiana di 33 anni trovata morta in casa a Siena dopo essere stata raggiunta alla testa da un colpo di fucile calibro 16. L'uomo, 26enne anch'egli colombiano, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe avuto in mano il fucile "mentre i due si trovavano soli nella camera da letto". In quel momento "nell'immobile si trovavano, in diverse stanze, altre persone", spiega la procura in una nota. Il 26enne è anche "indagato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero".