Donna trovata morta in casa con tetto in fiamme

Una donna è stata trovata morta dopo che un incendio ha interessato il tetto di un abitazione isolata in località strada di Vallicella a Penna in Teverina. Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, è deceduta probabilmente a causa delle esalazioni provocate dalla fiamme. Quando sono intervenuti per l'incendio, i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia hanno trovato la donna, non residente, in camera da letto sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.