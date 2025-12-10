Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
accertamenti sulle cause

Donna di 32 anni trovata morta in casa nel Foggiano

10 Dic 2025 - 00:24
© ansa

© ansa

Una donna di 32 anni di nazionalità nigeriana è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Lucera, in provincia di Foggia. Da quanto si apprende, la donna è stata trovata dal marito, suo connazionale, che ha dato l'allarme, al rientro a casa. Sul posto sono intervenuti la polizia, il medico legale e il pm di turno. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. La donna sarebbe stata trovata dal coniuge riversa in bagno con alcuni tagli di lieve entità: l'esame autoptico potrà chiarirne la natura e collocarli temporalmente.

foggia