Don Cosimo Schena, il parroco-poeta che racconta l'amore su Facebook

Su Instagram si definisce "Prete-poeta dell'amore" , ma per Don Cosimo Schena i social non sono solo un mezzo per diffondere poesia. Sono soprattutto un canale previligiato per "ispirare e infondere serenità, specialmente in questo periodo di incertezza" - e ovviamente - amore tra i suoi follower. D'altronde, sono proprio questi ultimi ad averlo trasfromato in un fenomeno del web, con i suoi 133mila follower su Facebook , oltre 46mila su Instagram, più di 30mila su TikTok e ancora 30mila tra Youtube, Twitter e Spotify. Ora, Don Cosimo racconta l'amore in una rubrica settimanale: si chiama "In Love" ed è già un successo da circa 50mila visualizzazioni a puntata.

È stata proprio la passione per la poesia a spingerlo oltre i confini fisici della chiesa di San Francesco d'Assisi nel quartiere Santa Rosa, a Brindisi, di cui è parroco dal 2020. Così ha iniziato a declamare i suoi versi sull'amore online, dai suoi account social, ignaro del successo che avrebbe avuto. I suoi versi - raccolti poi nel libro "L'amore vola", edito da Herkules Book e pubblicato a settembre 2021 - sono però diventati per lui soprattutto uno strumento per parlare alle persone.

E le persone che vogliono ascoltarlo sono sempre di più. È nata così l'idea di trasformare i suoi colloqui social in un appuntamento settimanale fisso: la rubrica "In Love", in programma ogni lunedì. "In questi mesi sono stato inondato dall’affetto delle persone. Ogni giorno mi chiedono di essere sempre più presente. Così, io e i miei parrocchiani abbiamo pensato a questa rubrica. E tra le migliaia di richieste di preghiera e di supporto che ricevo quotidianamente ho scelto i temi più quotati".

Ogni settimana Don Cosimo approfondisce una delle infinite sfaccettature di questo sentimento, che è "il senso stesso - racconta il sacerdote - della vita, ovvero l’amore, ma sempre sotto la luce di Dio". "Chi mi conosce - aggiunge - sa che il mio motto è ‘Dio è amore’, e sarà proprio questo il nostro slogan. Non dobbiamo dimenticare che noi siamo stati creati dall’amore, di conseguenza non possiamo non amare. “'In Love' è uno spazio in cui ci impegneremo per riflettere sul grande valore dell’amore, non in maniera superficiale, ma scavando nel profondo per rintracciare il significato reale di questo sentimento". "Lo faremo anche attraverso la poesia", ha precisato il "poeta dell'amore", e ovviamente non poteva essere diversamente.