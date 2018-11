Dl Genova, Regione Marche pronta a impugnarlo per incostituzionalità

La Regione Marche è pronta a impugnare per incostituzionalità il decreto Genova se non viene "ripristinata l'intesa con le Regioni su materie concorrenti" per la ricostruzione dopo il sisma del 2016. Ad affermarlo è il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli. "Aspettiamo la firma del presidente della Repubblica, speriamo in qualche modifica. Altrimenti impugneremo e penso che avremo partita facile", ha detto.