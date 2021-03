Dl Covid, i sindaci protestano: "Misure decise senza di noi"

Afp

L'Associazione nazionale Comuni italiani protesta contro la decisione del Cdm di approvare il nuovo decreto legge in materia di misure anti-Covid. "Scopriamo che non ci sono più zone bianche e gialle e che molte attività economiche resteranno chiuse per ancora un mese. E per la prima volta i sindaci non sono stati consultati né informati sulle misure contenute nel testo", ha affermato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro.