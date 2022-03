Dl Covid, già abolito l'obbligo di Green pass rafforzato per gli over 50 al lavoro

Lo stabilisce il decreto legge 24/2022, che prevede l'abolizione dell'obbligo del Green pass rafforzato per i lavoratori over50 a partire dall'entrata in vigore del testo, cioè dal 25 marzo 2022.

L'articolo 8 del decreto riscrive infatti l'articolo 4-quinques del decreto legge 44/2021, ma

non menziona la data del primo aprile

come inizialmente si pensava. Le persone con più di 50 anni possono quindi andare al lavoro con il Green pass base. Resta comunque la multa in caso di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, che resta in essere fino al 15 giugno.

Tutto questo

non vale per chi esercita le professioni sanitarie

né per chi lavora negli ospedali e nelle Rsa: per queste categorie l'obbligo rimane fino al 31 dicembre 2022, così come la sospensione dal lavoro in caso di mancato adempimento.