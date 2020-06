Dl antiscarcerazioni, Csm: "Troppo peso sui giudici"

Pesa troppo sulle spalle dei giudici il dl con il quale l'esecutivo ha cercato di rimediare alle scarcerazioni dei boss per ragioni di salute legate all'emergenza Covid, prevedendo l'obbligo di rivalutarle entro 15 giorni. Il rilievo è del Csm. L'organo di autogoverno dei giudici denuncia il "notevole aggravio" di lavoro per la magistratura di sorveglianza e segnala che il procedimento previsto non garantisce appieno il diritto di difesa.