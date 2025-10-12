Diwali 2025, l'Italia celebra la "Festa delle Luci"

Dal 16 ottobre Milano, Torino, Roma e Pontedera propongono un ricco calendario di eventi, spettacoli e preghiere aperti a tutti
© Istockphoto
Il Diwali - conosciuto anche come Dipavali - si prepara a illuminare le città italiane con una serie di eventi culturali e spirituali. Questa antica festività induista, che simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre e della conoscenza sull'ignoranza, sarà celebrata in tutta Italia a partire dal 16 ottobre, con Milano tra le città protagoniste.
In un Paese dove la comunità induista conta ormai circa 180mila fedeli, la Festa delle Luci assume un significato sempre più ampio, diventando occasione di incontro e dialogo. Il Diwali rappresenta un momento sacro in cui si celebra il ritorno del Signore Rāma ad Ayodhya, la devozione alla dea Lakṣmī, simbolo di prosperità, e il rinnovamento interiore attraverso la preghiera, la condivisione e la luce.
Grazie all'iniziativa dell'Unione Induista Italiana (UII), la città di Milano ospiterà giovedì 16 ottobre una grande celebrazione presso il Teatro Bruno Munari in via Giovanni Bovio 5. L'evento, aperto e gratuito, proporrà danze sacre, musica dal vivo e laboratori per famiglie. Un'occasione per avvicinarsi alla spiritualità induista attraverso un'esperienza collettiva fatta di suoni, colori e simboli di pace.
Le celebrazioni non si fermeranno a Milano. Il programma toccherà anche:
- Torino, il 19 ottobre al Teatro dei Ragazzi con musica e rituali;
- Roma, il 26 ottobre all’Auditorium del Massimo, dove si alterneranno conferenze e performance artistiche;
- Pontedera, l'8 novembre al Teatro Era con uno spettacolo corale a chiusura delle celebrazioni.
Oltre al suo significato religioso, il Diwali è diventato un appuntamento sentito anche da chi non appartiene alla tradizione induista. L'Unione Induista Italiana ha saputo trasformare questa ricorrenza in un'occasione di condivisione aperta alla cittadinanza, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni in momenti di conoscenza interculturale.
Fondata nel 1996 e riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano nel 2000, l'Unione Induista Italiana svolge un ruolo fondamentale nel promuovere il dialogo interreligioso e la diffusione della cultura induista in Italia. Il Diwali, incluso ogni anno nel calendario delle festività ufficiali in Gazzetta Ufficiale, è una delle sue manifestazioni più significative.
Anche quest'anno si prevede una partecipazione ampia e trasversale. Negli anni scorsi, le celebrazioni hanno attirato migliaia di persone, tra fedeli, curiosi e appassionati di cultura. Le scuole, in particolare, stanno programmando attività educative legate al Diwali, riconoscendone il valore formativo e interculturale. Le amministrazioni locali, dal canto loro, sostengono con entusiasmo queste iniziative, vedendole come strumenti di inclusione e coesione sociale. Alla base delle celebrazioni c'è un messaggio che oggi risuona con forza: la luce come simbolo universale di pace, amicizia e armonia. "Ciascuno di noi può essere parte di quel cammino di luce - afferma Paramahamsa Svami Yogananda Giri, fondatore dell'UII - Un invito a riscoprire la forza della non violenza, principio cardine dell’induismo, e a riconoscere il mondo come un'unica grande famiglia, secondo il concetto sanscrito di vasudhaiva kutumbakam".