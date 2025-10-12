Diwali 2025, l'Italia celebra la "Festa delle Luci"

Anche quest'anno si prevede una partecipazione ampia e trasversale. Negli anni scorsi, le celebrazioni hanno attirato migliaia di persone, tra fedeli, curiosi e appassionati di cultura. Le scuole, in particolare, stanno programmando attività educative legate al Diwali, riconoscendone il valore formativo e interculturale. Le amministrazioni locali, dal canto loro, sostengono con entusiasmo queste iniziative, vedendole come strumenti di inclusione e coesione sociale. Alla base delle celebrazioni c'è un messaggio che oggi risuona con forza: la luce come simbolo universale di pace, amicizia e armonia. "Ciascuno di noi può essere parte di quel cammino di luce - afferma Paramahamsa Svami Yogananda Giri, fondatore dell'UII - Un invito a riscoprire la forza della non violenza, principio cardine dell’induismo, e a riconoscere il mondo come un'unica grande famiglia, secondo il concetto sanscrito di vasudhaiva kutumbakam".