Sindaco di Thizy﻿-les-Bourgs vieta di stendere i panni fuori dalla finestra: "Non siamo a Napoli"

La citazione del capoluogo partenopeo come simbolo del disordine ha però suscitato qualche polemica a Napoli, tanto che alcuni cittadini hanno deciso di dire la loro opionione alle telecamere di "Dentro la Notizia". "È una cosa vergognosa, forse un po' d'invidia?" Commenta un ragazzo. "Ci sentiamo offesi. Napoli è questa, senza panni stesi nei vicoli che Napoli è?" Aggiunge. A risponde alla provocazione è anche Carlo Puca, assessore all'immagine della città, che sui social scrive: "Caro sindaco di Thizy-les-Bourgs, ha ragione. Non siete a Napoli e ci dispiace per voi. A Napoli il bucato non è solo folklore ma un vero e proprio patrimonio".