Disturbi post traumatici da Covid-19, in aumento ansia, disturbi del sonno e depressione: "Noi denunceremo" lancia una campagna di prevenzione

I disturbi post traumatici da Covid-19 sono sempre più frequenti. Basti pensare che i casi di ansia, disturbi del sonno e depressione - anche in forme gravi - sono in aumento del 30%. Inoltre, il 42% degli italiani rischia di ammalarsi di ansia post traumatica, mentre il 30% dei contagiati da coronavirus presenta già i primi disturbi da stress post traumatico. Per questo, il Comitato "Noi denunceremo" ha lanciato una campagna di prevenzione per permettere a chi ne sentisse il bisogno di avere gli strumenti per riconoscere i primi sintomi del disagio ed evitare che possa diventare cronico o invasivo.