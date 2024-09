Dispersi sul Monte Bianco, soccorsi bloccati dal maltempo | Chi sono i due alpinisti italiani

Laureato al Politecnico di Milano, maratoneta, centochilometrista e sky runner, residente a Cabiate, nel Comasco, Andrea ha dedicato l'ultimo post sul suo profilo alla scalata del Cervino fatta con la "mia Sara". "Dopo il classico corso di alpinismo tre mesi fa Sara inizia ad arrampicare con me. Davvero tanta roba da subito, in alta quota sul facile non ha problemi anzi va da Dio, e poi 'Andre, io ho un sogno da sempre, arrivare in vetta al Cervino!!!' La guardo negli occhi e ci leggo dentro una passione infinita, grande come la mia: ok Andre, ti tocca ancora il Mat" racconta lui in un lungo post.