Multa a un disabile perché era entrato in pizzeria per ripararsi dal freddo, dai poliziotti 400 euro per pagarla

Lo avevano multato perché entrando in una pizzeria di Porto Recanati (Macerata) con la sua carrozzina elettrica per prendere un caffè e "ripararsi un po' dal freddo" aveva violato le norme anti-Covid . Per Giovanni Valerio Ricci , 58enne affetto da distrofia muscolare, era quindi scattata una sanzione da 400 euro. Da tutta Italia, dopo che il suo caso era finito sui giornali e sulle homepage dei siti di informazioni, erano arrivate offerte d'aiuto. Tutte rifiutate, tranne quella degli agenti di polizia di Civitanova Marche.

Come testimonia la foto, Giovanni Valerio ha accettato la somma raccolta dai poliziotti. Il caso però non si chiude qui. Come spiega Andrea Giampaoli, titolare della pizzeria dove è scattata la multa, si procederà con un ricorso: "Ho spiegato che depositeremo il ricorso alla prefettura, perché vogliamo andare in fondo alla vicenda, ma ha voluto lasciare la somma per aiutare Giovanni a far fronte a qualsiasi esigenza" .

Il questore di Macerata Vincenzo Trombadore, in risposta alle polemiche aveva dichiarato: "Il nostro compito è far rispettare la legge, non si può chiedere un trattamento diverso con la motivazione che fuori fa freddo".