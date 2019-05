Disabile e con una figlia a carico, percepisce solo 107 euro del reddito di cittadinanza

"Oltre alla presa in giro dei 107 euro, ci sono anche i 67 centesimi con cui non so cosa ci si possa comprare". Con queste parole Patrizia, una donna torinese disabile con una figlia minorenne a carico, commenta la cifra ricevuta con il reddito di cittadinanza.



Non riuscendo più ad andare avanti, Patrizia aveva riposto tutte le speranze nel nuovo sussidio. Poi, però, l'amara sorpresa: "Con 107 euro come faccio? Ho le bollette da pagare - spiega ai microfoni di Stasera Italia - la mia bambina deve andare a scuola. Pensavo che si trattasse di una cifra tale per permettermi di respirare".



Nessuno, infatti, sembra saper spiegare perché la 45enne non abbia ricevuto la cifra massima, nonostante tutti i requisiti necessari: vive in una casa popolare, ha una figlia piccola, non possiede proprietà né soldi da parte. Così conclude: "Sono demoralizzata su ogni fronte".