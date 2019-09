Diplomi facili a tremila euro, 340 perquisizioni in tutta Italia: la base nel Salernitano

Tremila euro per un diploma senza frequenza dei corsi e falsificando i verbali di esami sostenuti solo sulla carta. A tanto ammontava il tariffario di un sistema collegato ad alcuni istituti scolastici, di base nel Salernitano. Un giro d'affari di un milione di euro. Trecentoquaranta perquisizioni in oltre quaranta province italiane, nell'ambito di un'indagine della Procura di Vallo della Lucania (Salerno). Dalle attività investigative è emerso che alcune scuole di Catellabate (Salerno) si sarebbero prodigate per il conseguimento facilitato di titoli di studio in favore di terzi.