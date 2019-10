Diciotto anni fa la strage di Linate: 118 morti nell'incidente aereo

Diciotto anni fa la strage all'aeroporto di Linate 1 di 21 2 di 21 3 di 21 4 di 21 5 di 21 6 di 21 7 di 21 8 di 21 9 di 21 10 di 21 11 di 21 12 di 21 13 di 21 14 di 21 15 di 21 16 di 21 17 di 21 18 di 21 19 di 21 20 di 21 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A bordo dell'aereo di linea scandinavo, diretto a Copenhagen, c'erano 104 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio: dopo aver avuto il via libera dalla torre di controllo, l'aereo si apprestò al decollo; nello stesso momento il jet privato, un Cessna Citation, venne autorizzato a muoversi dalla propria piazzola ma il pilota sbagliò a imboccare la pista di congiunzione: invece della R5 prese la R6 (in pratica svoltando a destra invece che a sinistra dalla piazzola), invadendo così la pista.

Dalla torre nessuno si accorse di nulla: la visibilità era limitata a poche decine di metri, i sistemi anti-invasione erano stati spenti per i continui falsi allarmi, e nello scalo milanese non era installato un radar di terra: i controllori erano di fatto ciechi.

Alle 08:10:21 l'MD-87, lanciato a oltre 270 chilometri l'ora e prossimo al decollo, centrò in pieno il Cessna uccidendo . L'impatto uccise gli occupanti del Cessna; l'aereo di linea, gravemente danneggiato, andò a schiantarsi a tutta velocità contro l'edificio dello smistamento dei bagagli a fine pista, incendiandosi. Lo scontro e l'incendio uccisero tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio e anche quattro addetti ai bagagli che si trovavano nell'edificio. Un quinto addetto ai bagagli, Pasquale Padovano, sebbene gravemente ustionato, si salvò e fu l'unico sopravvissuto al disastro.

Il processo per strage colposa, giunto in cassazione il 7 luglio 2006, vide 5 condanne a pene fra 3 anni e 6 anni e mezzo, 3 patteggiamenti e 3 assoluzioni, ma con l'indulto approvato dal parlamento poche settimane dopo nessuno finì in carcere. Dopo la tragedia la segnaletica dell'aeroporto venne messa a norma, fu installato il radar di terra e vennero studiate nuove procedure per le operazioni in caso di nebbia.