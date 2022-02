E' stato dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia per il gas.

A prendere la decisione, dopo aver sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio nazionale, è stato il ministero della Transizione ecologica che - come viene riportato sul sito della Snam - è l'autorità competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale. I principali motivi - viene spiegato - riguardano il passaggio in Ucraina delle forniture che arrivano nel nostro Paese e l'elevata pericolosità della "minaccia".