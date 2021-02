Diaconale, a tre mesi dalla scomparsa uno speciale su Radio Radicale

Ansa

Domenica 28 febbraio alle 12, su Radio Radicale, Alessio Falconio manderà in onda uno speciale in ricordo di Arturo Diaconale, a tre mesi dalla sua scomparsa. Interverrà anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24. Lunedì alle 19, a Roma, in San Pio X in piazza della Balduina, ci sarà una messa in suffragio.