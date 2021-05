Di Maio: "Ok a turisti da Usa-Canada-Giappone con voli Covid free"

-afp

Gli spostamenti a scopo turistico saranno consentiti anche da Stati Uniti, Canada e Giappone, "Paesi con i quali rafforziamo i voli Covid free". E' quanto afferma il ministro Luigi Di Maio, aggiungendo: "Apriamo così a un turismo sicuro da tutti gli Stati del G7 dopo oltre un anno. Finora con i voli Covid free non si poteva venire in Italia per turismo dai Paesi extra Ue. Ora riapriamo a quest'opportunità, che consente spostamenti senza la quarantena".