Di Maio: "L'Italia deve correre, rimpasto scenario da fantascienza"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio spazza via qualsiasi ipotesi di rimpasto nel governo. "Leggo 'appassionanti' retroscena su fantomatici rimpasti - spiega -. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il Movimento 5 stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull'Italia e sugli italiani, perché bisogna far correre il nostro Paese. Pensiamo a come sfruttare al meglio le risorse del Recovery".