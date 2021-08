Di Maio: l'Italia è il primo Paese Ue per afghani evacuati 

"Voglio ringraziare i carabinieri del Tuscania perché senza di loro non avremmo potuto garantire la presenza del nostro console Claudi e dell'ambasciatore Pontecorvo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, accogliendo l'ultimo volo da Kabul a Fiumicino. "Siamo il primo Paese Ue per cittadini afghani evacuati - ha quindi aggiunto -. Adesso inizia una fase due in Afghanistan: il nostro imperativo deve essere non abbandonare il popolo afghano".