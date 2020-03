Di Maio e l'ambasciatore francese: ecco la "pizza della pace"

Una pizza da Sorbillo, stamattina a Roma, è stata l'occasione per sancire la pace tra Italia e Francia dopo il contestatissimo video mandato in onda da di Canal plus. Il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e l’ambasciatore francese Christian Masset, si sono ritrovati intorno a un tavolo della pizzeria Sorbillo in piazza Augusto Imperatore a Roma e hanno pranzato insieme come gesto di riconciliazione dopo il video irriverente di Canal plus sulla pizza “corona”, che ha suscitato un vespaio di polemiche e ha fatto arrabbiare non poco la Farnesina.