Detenuto suicida a Vasto, il sindacato di polizia penitenziaria: è il 37esimo dell'anno

Un detenuto 40enne di origine magrebina, con problemi di natura psichica e "per questo da qualche giorno allocato presso l'Articolazione per la Tutela della Salute Mentale", è stato ritrovato impiccato nella sua cella a Vasto. Secondo Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria "sale così a 37 (più uno ammesso al lavoro all'esterno e un altro in una REMS) la tragica conta dei detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno, cui bisogna aggiungere 3 operatori. Una strage infinita, sulla quale incide anche il caldo record di questi giorni, ma che è solo il detonatore di numerosissimi altri problemi atavici".