"Ho atteso un anno - scrive - Ce l' ho fatta con la mia caparbietà e il mio Mai arrendersi". 35enne di Sava, centro agricolo della provincia di Taranto, sposata e con due figli piccoli, è stata per otto anni nel mondo del call center. Quando Mattarella l’ha nominata cavaliere per premiare il suo coraggio Michela aveva già cambiato lavoro. Era diventata operatrice socio-sanitaria, assegnata al reparto Covid dell’ospedale Giannuzzi di Manduria. Poi è diventata ausiliaria al pronto soccorso, fino all'assunzione a tempo indeterminato nella stessa struttura arrivata qualche giorno fa e comunicata proprio da MIchela sulla pagina Facebook.

Per diventare necrofora negli organici dell’Asl Taranto, ha superato un concorso. E' la prima donna a fare un lavoro, finora, riservato ai soli uomini. Ma per lei è solo un motivo d'orgoglio: "L' assistenza ad una salma rientra nella formazione di un operatore socio-sanitario. Per me è importante aver conquistato un posto stabile dopo anni di precariato". Precariato e retribuzioni molto basse che Michela si lascia finalmente alle spalle.