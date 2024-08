Delitto Parabiago, sospetti sulla morte di altri due mariti di Adilma per ottenere l'eredità

E' arrivato l'ottavo fermo per la morte di Fabio Ravasio, 52 anni, investito lo scorso 9 agosto a Parabiago (Milano) mentre era in bicicletta da quella che inizialmente sembrava essere un'auto pirata. Dopo quello del meccanico-amante, ora tocca al finto infortunato, un 45enne di origine marocchina che il 9 agosto avrebbe simulato un malore per strada, bloccando il traffico e in accordo con il resto degli uomini di Adilma Pereira Carneiro, permettere l'omicidio di Ravasio in cambio di un appartamento nell'hinterland milanese.