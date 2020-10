Delitto di Garlasco, Alberto Stasi non si arrende: pronto il ricorso in Cassazione

Alberto Stasi non si arrende. Il suo difensore Laura Panciroli annuncia il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte d' appello di Brescia che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del processo. I giudici della prima sezione penale hanno motivato in 49 pagine la decisione che Stasi continui a scontare la condanna definitiva a sedici anni di reclusione per l' omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia.