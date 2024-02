Delitto di Avetrana, Michele Misseri torna libero: ha lasciato il carcere di Lecce | "Sono io il colpevole, non dovevo uscire"

Misseri: "Sono colpevole, non dovevano scarcerarmi"

"Io non volevo uscire perché non è giusto, sono io il colpevole. Questa colpa mi fa stare male". Così Michele Misseri in un'intervista a La Stampa. "Penso continuamente a cosa ho fatto a quell'angelo biondo. Ma anche a mia moglie e mia figlia che non hanno fatto nulla a Sarah, le volevano bene", ha ribadito. "Sono io il colpevole, se non fossi stato io Sarah sarebbe ancora viva, sorridente tra noi". "Mi hanno portato a dire cose che non volevo perché sono ignorante e mi hanno fatto passare da innocente ma non sono fesso e continuerò questa battaglia fino a che avrò vita". E conclude: "Spero ancora che qualcuno invece mi creda, che ci sia qualcuno che abbia almeno un dubbio su come siano andate veramente le cose. Sono io il colpevole e devo stare in carcere".