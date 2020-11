Decreto ristori, Iginio Massari: “Rimborsi pietosi, ai ristoratori non serve la carità"

"I rimborsi previsti per i ristoratori sono pietosi". Così Iginio Massari a "Dritto e Rovescio" commenta il decreto ristori. "La carità non serve a niente - continua il maestro pasticciere - perché un'azienda non si mantiene con 3, 4 o 5mila euro".

"Tutti sono coscienti che c'è il virus, ma non bisogna usare la politica per difendere i cittadini - prosegue Massari - bisogna usare il buon senso e dare dignità all'uomo. Io qui non la vedo".

Il celebre pasticciere spiega poi tutti gli sforzi affrontati in questo lungo periodo di emergenza sanitaria per mantenere in piedi la sua azienda. "Noi cerchiamo con tutte le forze di esistere - racconta Massari - non ho mai voluto pesare sullo Stato, per questo motivo ci siamo inventati qualsiasi cosa per operare sul mercato ma nei limiti della legalità".