Decreto Rilancio, Dadone: 150mila domande per il reddito di emergenza

Sono 150.000 le domande arrivate finora per il reddito di emergenza, misura inserita nel dl Rilancio. Lo annuncia su Twitter il ministro per la P.a. Fabiana Dadone. "Per il reddito di emergenza la procedura è già avviata e le domande presentate all'Inps sono a quota 150mila. - scrive -. Grazie al ministro Nunzia Catalfo per il suo infaticabile lavoro: con il Movimento 5 Stelle al governo nessuno rimarrà indietro".