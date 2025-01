Ddl Sicurezza, manifestazioni in tutta Italia contro lo scudo penale

Diverse manifestazioni contro il ddl Sicurezza e lo scudo penale si sono svolte in serata in tutta Italia. La mobilitazione, "100.000 luci contro il buio del regime" organizzata da Amnesty International Italia, insieme alla rete No ddl Sicurezza - A Pieno Regime, si è svolta in contemporanea a Roma e in decine di altre città, tra cui Napoli, Bologna, Asti, Bergamo, La Spezia, Reggio Emilia e Pesaro. La manifestazione nella Capitale si è aperta con le fiaccole accese tenute in aria e il coro: "Non saremo la nuova Ungheria".