Milano, il trapper Daytona KK viola i domiciliari: arrestato | Chi è l'artista

Ha violato gli arresti domiciliari ma, poche ore dopo, è stato intercettato dagli agenti di polizia alla periferia est di Milano. Il trapper 31enne Michele Corvino, conosciuto con il nome d'arte "Daytona KK" è stato arrestato. Alle forze dell'ordine non avrebbe infatti "fornito motivazioni accettabili" per il fatto di trovarsi fuori dalle quattro mura domestiche, dove si trova confinato dal 2025.
Il nuovo arresto
L'artista è stato fermato nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate, durante un controllo degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della questura.
La condanna del 2025
Corvino era stato condannato nell'ottobre 2025 a tre anni di reclusione e a una multa di 6mila euro dopo che la polizia di Milano aveva sequestrato dalla sua auto e dalla sua abitazione quasi sei chili di stupefacenti, tra hashish, cocaina e maijuana oltre che circa 2.200 euro in contanti. Il trapper era stato processato per direttissima e il giudice aveva deciso di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Chi è Daytona KK
Nato nel 1994 a Casal di Principe (Caserta), il trapper è stato cresciuto da sua nonna. Da qui, come ha scritto Michele Corvino stesso nella sua auto-descrizione artistica, "prende forma una scrittura viscerale, capace di fondere esperienze personali e tematiche sociali". Con il microfono ha esordito nel collettivo da lui fondato KK Gang. Nel 2019 ha pubblicato i suoi primi singoli: “Bravo Ragazzo”, “Kontatto”, “Kontatto Pianeta”, “Un Buco. Dopo un periodo di silenzio, nel 2022 ha fatto uscire “KK1”, il suo primo EP ufficiale. Nel 2023 è il turno di “Principe”, seuito due anni dopo dall'album "Sacramento". Poi i guai con la giustizia.