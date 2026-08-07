Milano, il trapper Daytona KK viola i domiciliari: arrestato | Chi è l'artista

Corvino era stato condannato nell'ottobre 2025 a tre anni di reclusione e a una multa di 6mila euro dopo che la polizia di Milano aveva sequestrato dalla sua auto e dalla sua abitazione quasi sei chili di stupefacenti, tra hashish, cocaina e maijuana oltre che circa 2.200 euro in contanti. Il trapper era stato processato per direttissima e il giudice aveva deciso di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.