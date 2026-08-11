Davide Ferrerio, la madre: "Alessandro Curto deve rispondere, ha scatenato tutto"

In collegamento con "Morning News" la madre di Davide Ferrerio, il giovane in coma dal 2022 dopo un pestaggio avvenuto a Crotone per uno scambio di persona, racconta il dramma di questi quattro anni. "Uno strazio senza fine rivedere quelle immagini, mio figlio inerme attendeva un amico per mangiare una pizza e da lì a poco è stato vittima di un tranello da parte di alcuni individui. Un dolore immenso, indelebile" ha detto Giusy Orlando.
"Il motivo della spedizione è ormai noto a tutti, Alessandro Curto era consapevole di ciò che lo stava attendendo e per sviare ha puntato il dito su Davide e ha detto: sono arrivato, ho la camicia bianca. Mio figlio aveva indossato quella camicia bianca perché glie l'aveva regalata il fratello, ci teneva tantissimo. Quel giorno l'ho visto uscire di casa puro e bello" ha proseguito commossa Giusy Orlando. "Alessandro Curto va processato, deve rispondere perché ha scatenato tutto. Chiediamo giustizia, lui sapeva quello che lo attendeva e a farne le spese è stato mio figlio" ha aggiunto in presenza del figlio maggiore Alessandro.
A intervenire a "Morning News" anche il padre Massimiliano Ferrerio fuori dalla clinica di Bologna dove è ricoverato il figlio: "Ci rechiamo ogni giorno da Davide, ci organizziamo in questa nuova quotidianità che ci è stata imposta. Noi siamo sicuri che lui ci senta, gli parliamo e gli facciamo sentire la musica, solo che non riesce a comunicare con noi perché è ridotto in questo stato. Una vita strappata senza un perché".