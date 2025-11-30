Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio: "Nostro figlio massacrato per uno scambio di persona"

A "Verissimo" i genitori del ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona
© Da video
A "Verissimo" Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, genitori di Davide Ferrerio in coma dal 2022, dopo un pestaggio avvenuto a Crotone per uno scambio di persona, raccontano la loro tragica storia. “Nostro figlio è immobile in un letto per colpa di persone che non hanno avuto un briciolo di umanità" racconta la madre del ragazzo.
"Eravamo in vacanza a Crotone e quella mattina Davide era andato al mare, aveva giocato a pallone con il fratello e la sera aveva un appuntamento con un amico in un posto che gli è risultato poi fatale - prosegue Giusy Orlando - Mio figlio non poteva sapere che quel giorno stesso una madre aveva organizzato una spedizione punitiva verso un soggetto che aveva scambiato dei messaggi con la figlia di diciassette anni. Non sapevano neanche come era fatto questo soggetto, Alessandro Curto, che si nascondeva dietro falso profilo social".
"Non c'è un senso, una tragedia terribile. Mio figlio è uscito di casa con la sua camicia bianca e dieci minuti dopo ho sentito il rumore di una ambulanza e dei carabinieri, non potevo mai immaginare. Da lontano ho riconosciuto i suoi vestiti, lo stavano trasportando in barella, era ancora cosciente quando mi ha detto: ti voglio bene mamma, dopodiché è crollato" conclude la madre di Davide Ferrerio in lacrime.