Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio: "Nostro figlio massacrato per uno scambio di persona"

"Eravamo in vacanza a Crotone e quella mattina Davide era andato al mare, aveva giocato a pallone con il fratello e la sera aveva un appuntamento con un amico in un posto che gli è risultato poi fatale - prosegue Giusy Orlando - Mio figlio non poteva sapere che quel giorno stesso una madre aveva organizzato una spedizione punitiva verso un soggetto che aveva scambiato dei messaggi con la figlia di diciassette anni. Non sapevano neanche come era fatto questo soggetto, Alessandro Curto, che si nascondeva dietro falso profilo social".