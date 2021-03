Dati Covid manipolati in Sicilia, Musumeci: sorpreso, fiducia nell'assessore Razza

Ansa

"Ho letto le agenzie, inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Noi le zone rosse le abbiamo anticipate, non nascoste: è storia. Ma bisogna avere rispetto per la magistratura, ho fiducia nell'assessore Ruggero Razza, se fosse responsabile adotterebbe da solo le decisioni consequenziali". Così il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, sull'inchiesta che ha portato a 3 arresti in Regione, per l'alterazione dei dati su test e positivi all'Iss.