Da Tirana a Napoli per un innovativo intervento all'esofago: bimba di 8 anni torna a mangiare

Non riusciva a mangiare cibi solidi da un anno a causa di una patologia rara, l'acalasia esofagea. Ora, dopo un complesso intervento realizzato al Policlinico Federico II di Napoli, sta bene e mangia serenamente. E' la storia di Alexandra, una bambina albanese di 8 anni. La piccola è partita da Tirana alla volta del capoluogo partenopeo con i suoi genitori per sottoporsi all'operazione. Adesso, dopo aver trascorso qualche giorno in ospedale, è tornata a casa, in Albania. Grazie alle nuove tecnologie, viene monitorata a distanza.